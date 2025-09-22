EXILE TAKAHIRO、“愛する弟”との2ショットや仲間たちとの写真添えソロライブを回顧 「本当にありがとうございました!!」と感謝つづる
EXILE TAKAHIROが20日、自身のインスタグラムを更新。「2025.9.19 日本武道館 お集まりいただいた皆さん、そして応援してくれた全ての皆さん、本当にありがとうございました!!」と感謝をつづり、19日に開催されたソロライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2025“HERCULES”』のステージ写真やオフショットを大量投稿した。
【写真】「愛する弟」三代目J SOUL BROTHERS・OMIとのオフ2ショット披露のTAKAHIRO
TAKAHIROは「精神的にもまた一つ成長させてもらえるステージになり、自分のスタンスを再確認しながらも、歌と音楽と真正面から向き合える時間になりました。そして何より会場の皆さんとの心の距離感が今までとは一味違うLIVEだった気がしました。もちろん物理的には向き合っているのですが、どこか同じ方向を向いているような…手を繋ぎ合って深く共感しているような…不思議な感覚でした」と実りのあったステージを回顧。
手応えを感じた一方で「反省点は山ほどあります」とTAKAHIRO。「ただ、必ずそれが次に活かせられる自信があり、なんだか心が燃えてます。やはり日本武道館は揺るぎなく僕にとって聖地です」と力強くつづった。
続けて「最高なバンドメンバー共に汗をかいてくれたスタッフの皆さん応援に駆けつけてくれた仲間たち、そして何より“ウルトラスーパーハイパーワンダフルアルティメットラグジュアリースペシャルサプライズゲスト”として出演してくれた、愛する弟OMI また一つ素晴らしい思い出ができてお兄ちゃん幸せです」と仲間たちへの感謝を記し、ステージ裏でのオフショットなどを披露。
“弟”としてかわいがっている三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・OMIに対しては「#お兄ちゃんの話を #聞いてくれてありがとう」のハッシュタグも添え、2ショット写真を公開した。
12月7日には、ザ・プリンス パークタワー東京で初挑戦となるディナーショー『EXILE TAKAHIRO DINNER SHOW “INVITATION”』の開催が決定しており、TAKAHIROは「まだまだ皆さんに恩返ししていけるよう邁進します」「そして、お互い今年も頑張って12月にはディナーショーで会いましょう」とファンに呼びかけた。
コメント欄には「素敵なLIVEをありがとうございました」「懐かしい曲も聴けて幸せでした。セトリ最高だった MCもおもしろかったし さすがすぎた」「弟の臣ちゃんもサプライズすぎて、雨宮兄弟復活ありがとうございました」「ステキな兄弟愛」「めちゃくちゃ楽しかったです」など、さまざまな声が寄せられている。
