¾®´ØÍµÂÀ¡¢¡ÈÅ·¤Æ¤ì¤Îº¢¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡¡SPÂÐÃÌ¼Â¸½¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¶»Ç®¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¡Á!!!¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®´ØÍµÂÀ¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ»ÒÌò¤Ç¸½ºß¤Ï¿Íµ¤ÎÁÍý²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¡Á!!!¡×2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¡È¸µ¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¡É¾®´ØÍµÂÀ¡õÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê»á
¡¡¾®´Ø¤Ï2006¡Á2008Ç¯¡¢¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ä¹Ã«Àî»á¤âÆ±»þ´ü¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¡¢Å·¤Æ¤ì¤Îº¢¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤¢¤«¤ê¤¬¡¢¥à¥Ã¥¯ËÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ ¤³¤ÎËÜ¥á¥¤¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÅßÌîºÚ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤Ç¤Ï Åö»þ¤ÎÏÃ¤ä¡¢º£¤ÎÏÃ¡£¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤Îº¢¤È30ºÐ¡£´¶¤¸¤ëÊÑ²½¤äÊÑ²½¤Î¤Ê¤µ¡£¼þ¤ê¤«¤é¸«¤¿°õ¾Ý¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬´¶¤¸¤Æ¤ë¤³¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤¤2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¡¼¥¯¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÎÅ·¤Æ¤ì»ëÄ°¼Ô¡¢¤·¤«¤â¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬1ÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶»Ç®¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¡Á!!!¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥ÔÂç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤âËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ÏÎÁÍý¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ½Ìó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤È¤½¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÅ·¤Æ¤ì¤Î¤È¤¤«¤é¤Îå«¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹ ÅßÌîºÚ¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¡¢¾®´Ø¤¯¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¡Á!!!¡×2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Î¡È¸µ¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¡É¾®´ØÍµÂÀ¡õÄ¹Ã«Àî¤¢¤«¤ê»á
¡¡¾®´Ø¤Ï2006¡Á2008Ç¯¡¢¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤óMAX¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Î¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ä¹Ã«Àî»á¤âÆ±»þ´ü¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¡¢Å·¤Æ¤ì¤Îº¢¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤¢¤«¤ê¤¬¡¢¥à¥Ã¥¯ËÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ ¤³¤ÎËÜ¥á¥¤¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÅßÌîºÚ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÎÅ·¤Æ¤ì»ëÄ°¼Ô¡¢¤·¤«¤â¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬1ÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶»Ç®¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¡Á!!!¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥ÔÂç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤âËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ÏÎÁÍý¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ½Ìó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Ãç´Ö¤È¤½¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¤Î¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÅ·¤Æ¤ì¤Î¤È¤¤«¤é¤Îå«¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹ ÅßÌîºÚ¤Î¥ì¥·¥Ô¤â¡¢¾®´Ø¤¯¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£