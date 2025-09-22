2025年中国製造業企業トップ500発表

2025年世界製造業大会が9月20日、中国中部の安徽省合肥市で開幕しました。開幕式において、「2025年中国製造業企業トップ500」ランキングが正式に発表されました。

今回のランキングの選定基準となった最低売上高は、前年より3億300万元（約68億6000万円）多い173億6500万元（約3610億円）に引き上げられ、対象500社の総売上高は51兆6800億元（約1075兆円）に達しました。経済効果は回復傾向にあり、企業の輸出競争力も持続的に向上しています。トップ500企業の海外売上高の割合は19．10％に達し、中国製造業の国際競争力の高さを示す結果となりました。

ランキングによりますと、売上高が1000億元（約2兆8000億円）規模の企業は、前年より45社増え267社となり、うち売上高が1兆元（約20兆8000億円）を超える企業は15社でした。先進的な製造業と現代的なサービス業の占める割合も増加しています。トップ500企業のうち新規参入企業は39社で、うち自動車・部品製造業と物流・サプライチェーン企業の増加が最も多く、計6社が新たに加わりました。

ランキングからは、イノベーション駆動型が中国の大規模製造業企業の顕著な特徴となっていることがうかがえます。トップ500企業の研究開発投資比率は2．45％に上昇しました。有効特許保有数は166万件を超え、うち発明特許が半数近くを占めています。また、通信機器製造、コンピューター、オフィス設備などの業種平均売上高成長率はいずれも10％を超え、半導体・集積回路・パネル製造業種の平均利益成長率は100％を超え、高い成長を記録しています。（提供/CRI）