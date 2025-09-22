「日経225先物」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万9307枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9307枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 19307( 18712)
ソシエテジェネラル証券 12501( 12349)
サスケハナ・ホンコン 5093( 5093)
日産証券 2288( 2288)
バークレイズ証券 2229( 2150)
JPモルガン証券 3049( 1712)
ゴールドマン証券 3063( 1450)
野村証券 2456( 1267)
モルガンMUFG証券 3230( 1215)
ビーオブエー証券 1354( 1177)
ドイツ証券 925( 922)
BNPパリバ証券 1042( 914)
松井証券 806( 806)
みずほ証券 888( 803)
SBI証券 1306( 762)
楽天証券 909( 659)
大和証券 578( 455)
インタラクティブ証券 376( 376)
三菱UFJeスマート 454( 374)
SMBC日興証券 346( 330)
シティグループ証券 511( 0)
三菱UFJ証券 154( 0)
UBS証券 91( 0)
岡三証券 60( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
松井証券 37( 37)
SBI証券 28( 28)
楽天証券 11( 9)
ABNクリアリン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 7( 7)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 364( 0)
モルガンMUFG証券 364( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース