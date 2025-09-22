演歌歌手の天童よしみ（70）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。可愛がっている後輩歌手について語った。

番組では天童をよく知る存在として、デビュー当時から可愛がっているという歌手・氷川きよしに事前取材を行った。

自宅にも招待したことがあるという氷川からのコメントを見終えた天童は「本当にうれしいですね」と一言。「氷川さんはデビューした当時から、いろんな番組の中でも舞台でも一緒にやらせていただいて。もう本当に弟のようにずっとずっと」との関係を明かした。

「ご飯を食べる時でもおなか空いてない？って言って」と気にかけたこともあるとし、すると「よしみちゃんこそおなか空いてない？そしたら僕カレーライス作るからって、ご自宅にご自分が帰って、私のカレーライスを作ってくれて。2杯よばれました」とのエピソードも披露した。

「本当にね、お料理のことから全てのことまで上手にするんですよ」と絶賛し、「歌の方も最高の本当に。歌の方も凄いですし」褒めちぎった。氷川が天童を手本にしていると振られると「いやあうれしいです。本当に頑張らなきゃって思いますよね」としみじみと話した。