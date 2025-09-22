¾®Àô»á¤À¤±¼óÁê¤ò¤Í¤®¤é¤¦¡¡ÎÓ»á¤Ï·Ñ¾µ¡¢3»á¤Ï¸ÀµÚ¤»¤º
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÎ©¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ë22Æü¤Î½ê¸«È¯É½±éÀâ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢5»á¤Î¤¦¤Á¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Î¤ß¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ë3»á¤Ï¼óÁê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼óÁê¤Ï±éÀâ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï±éÀâËÁÆ¬¤Ç¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¸·¤·¤¤À¯¼£´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÃúÇ«¤Ê¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÈÌîÅÞ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢À¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£´ßÅÄ¡¢ÀÐÇËÎ¾À¯¸¢¤Ç´±Ë¼Ä¹´±¤òÃ´¤Ã¤¿ÎÓ»á¤Ï¡ÖÃæ¿õ¤Ë¤¤¤¿¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÕ¤Ë·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢·Ñ¾µ¤ÎÃæ¤ËÊÑ²½¡¢³×¿·¤òµá¤á¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£