タレントのクリス松村（年齢非公開）が22日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身が考える最高のアイドルを明かし、熱い思いを語った。

邦楽・洋楽問わない大の音楽好き。「昭和・令和で凄いアーティストが現れたと思ってる人は誰ですか？」というリスナーからの質問に、昭和の歌姫・山口百恵については「私が聞き始めた頃からもう存在しているわけだから」と前置きし「松田聖子さんってやっぱり挙げさせていただきたい」と回答した。

70年代後半。原田真二やCharなどシンガーソングライターがアイドルに取って代わるように人気を博し「高校生とか大学生がアイドル扱い。そういう人たちがドドドっと出てきて、アイドル不作って言われたんですよ。アイドルの時代は終わったのかなと思った」という。

そんな中、79年に松田がデビューすると日本のアイドル界に新たな光が。「うわぁ、これはニューアイドル！しかも歌詞の内容が明るい。今まではアイドルでもちょっと（歌詞が）暗い。ちょっと考えさせられるみたいな歌詞。ところが聖子さんとか、竹内まりやさん辺りからそうだったんだけど、私は女の子、女性でも自分の足で歩いていく、生きていく、自分の目から見た男の子はキラキラ輝いている…。歌詞の世界が変わっていったんですよ！」と熱弁した。

80年代アイドルについて語り始めると止まらないクリス。アイドルが結婚、交際宣言したら引退という主流を「崩したのもまた聖子さんなわけよ」と証言する。俳優の神田正輝と結婚後、松田は復帰を明言することはなかったが「（松田の）ファンクラブ入ってたんだけど会報はもらい続けるし、レコーディングもしてるし、紅白だけは出るし、そしたら戻ってこられて、その後もずっとアイドルでいらっしゃるんです。あれを作ったのはね、この道を開いたのは聖子さんですよ！」と“聖子愛”が止まらなかった。