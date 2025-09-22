Ë¾ºÎ¶9Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¥¡¼¥×¡ªÂç¤ÎÎ¤¡õÀµÂå¤¬1ÇÔ¤ÇÄÉ¤¦¡¡¼ãÎ´·Ê¤ÏÄËº¨4ÇÔÌÜ¡¢Âç´Ø³Í¤ê¤Ø¸å¤¬¤Ê¤¤
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¤Ï22Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç9ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤ÇµÕÅ¾¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò·è¤á¤ÆÀè¾ì½êÍ¥¾¡¤ÎÊ¿Ëë¡¦¶×¾¡Êö¡Ê26¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤ò²¼¤·¡¢½éÆü¤«¤é9Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÈÊ¿Ëë¤ÎÀµÂå¤¬1ÇÔ¤ÇÄÉ¤¦¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï¼ã¸µ½ÕÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¥Ò¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½Ö»þ¤Ë¸þ¤Ä¾¤Ã¤ÆÁ°¿Ê¤·´ó¤êÅÝ¤·¤Ç¾¡Íø¡£1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¸µÂç´Ø¤ÎÀµÂå¤ÏæÆ±î¤Î±¦ÏÓ¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤ÆÅÚÉ¶²¼¤Þ¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢9ÆüÌÜ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡£¾¡¤Á±Û¤·¤¿¸å¤ËÊø¤ì¤ëÁêËÐ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ê¿Ëë¡¦Î´¤Î¾¡¤Ï¾®Ê¼¤Î¿éÉÙ»Î¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ2ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¤ÏÇ®³¤ÉÙ»Î¤Ë¸ªÆ©¤«¤·¤Ç´°¾¡¤·3ÇÔ¤ò¥¡¼¥×¡£
¡¡Âç´Ø³Í¤ê¤Î¼ãÎ´·Ê¤ÏÌ¸Åç¤È¤Î´ØÏÆÂÐ·è¤Ë¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÄËº¨¤Î4ÇÔÌÜ¡£²Æ¾ì½ê12¾¡¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê10¾¡¤ÈÄ¾¶á2¾ì½ê¤Ç22¾¡¤òµó¤²¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë3¾ì½ê·×33¾¡¤Ëº£¾ì½ê11¾¡¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê6Æü´Ö¤Ç¤â¤¦Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇÂ®¤Ç»°Ìò¾º¿Ê¤·¤¿¾®·ë¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ï°¤±ê¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯²¡¤·½Ð¤·¤Æ7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Ë²¦¼ê¡£°¤±ê¤Ï½éÆü¤«¤é9Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£40ºÐ¤Î¶ÌÏÉ¤Ï²¦Ë²¤Ë¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ÇÇÔ¤ì¤Æ3¾¡6ÇÔ¡£ËëÆâ¤Ç¤ÎÄÌ»»½Ð¾ì²ó¿ô¤Ï1431²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¸«»³¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈ3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£