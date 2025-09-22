今季ホーム最終戦で発表

米大リーグのドジャースは、今季ホーム最終戦となる21日（日本時間22日）のジャイアンツ戦をもって、今季の来場観客数が401万2470人に達したと発表した。球団史上初の400万人超えとなる。日本のファンからは数字に驚きの声が上がっている。

ドジャースは試合中の現地午後2時36分、公式Xで「今季最後のホームゲームで、ロサンゼルス・ドジャースはフランチャイズ史上初めて観客動員数が400万人を超えた」と発表。今季レギュラーシーズンは総観客数401万2470人、1試合平均4万9537人を記録したという。

ジャイアンツ戦の最中の発表だっただけに、日本のファンからは数字に驚く声がX上に並んでいる。

「観客動員数400万人超えで1試合平均約5万人ってどんどけ人気コンテンツなんだ」

「間違いなく大谷効果の日本人客も貢献してるはず」

「これもまた大谷翔平の偉業か…」

「日本人効果も大いにあるんじゃないかな？ 本当に凄い、活躍してるもんなぁ」

「球場がほぼ毎試合パンパン、熱気が完全に伝説級」

すでに1試合平均で5万人近いファンが訪れていることにも驚きだが、ドジャースタジアムのキャパシティは5万6000人。ファンからは「もっと大谷のボブルヘッド増やしたら450万人いけるかも」という声もあった。24年から10年総額7億ドル（約1014億円＝当時）の契約を結んでいる大谷。その影響力と指摘するファンが多かった。



（THE ANSWER編集部）