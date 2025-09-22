Snow Man目黒蓮「フェンディ」纏い成田空港登場 ミラノ開催コレクション参加へ
【モデルプレス＝2025/09/22】「フェンディ（FENDI）」のブランドアンバサダーを務めるSnow Manの目黒蓮が9月22日、ミラノ（Milan）で開催される「フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション」に参加する為、成田国際空港にフェンディを纏って登場した。
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
目黒は「フェンディ 2025−26年秋冬コレクション」より、「フェンディ オプティカル（FENDI Optical）」モチーフが施されたTシャツ、カシミアのフード付きスウェット、オーバーダイを施したグレーのデニムパンツを着用。足元には新色の「フェンディ フォース（Fendi Force）」スニーカーを履いた、リラックスしたフェンディのトータルコーディネートを披露した。
アクセサリーは、「FF キューブ（FF Cube）」をあしらったネックレスとブレスレット、リング、「フェンディ スフィア（FENDI Sphera）」ブレスレットを着用。さらに、フェンディのアイコンバッグ「バゲット（Baguette）」を持った、愛らしい「フェンディ ファーレット（FENDI Furette）」チャームとダンプリングモチーフのチャームをつけた、新作の「フェンディ フラックス メッセンジャー（FENDI Flux Messenger）」バッグを身に着け、スーツケースとともに彼らしいさわやかな空港スタイルを完成させた。
なお、「フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション」は、9月24日午後2時00分（イタリア現地時間）、「FENDI MILAN SHOWROOM」にて発表される。（modelpress編集部）
◆目黒蓮「フェンディ」纏い成田空港登場
