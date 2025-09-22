9·î29ÆüÊüÁ÷¡ÖCDTV¡×½Ð±é¼Ô¡õ²Î¾§¶ÊÂè2ÃÆÈ¯É½ Number_i¤é½Ð±é·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢9·î29Æü¤è¤ë7»þ¤«¤é¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤ò3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â¿ºÌ¤Ê½Ð±é¼Ô¤È²Î¾§¶Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Âè2ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Number_i¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éºÇ¿·¶Ê¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤òÈäÏª¡£Èà¤é¤é¤·¤¤¸ÀÍÕÁª¤Ó¤È´¶À¤¬¸÷¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡£·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡áLOVE¤Ï¡¢¸½ºß¡Ö¡ôÂÎ´´¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤ÆTikTok¤Ç¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¶Ê¡ÖÄ¶ÆÃµÞÆ¨ÁöÃæ¡×¤È¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×¤ÎSP¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£Æü¸þºä46¤Ï¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ÇÆó´üÀ¸¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¤È¾®ºäºÚ½ï¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢TBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖTHE LAST PIECE¡×È¯¤È¤Ê¤ë¡¢BMSG¤Î¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¤¬¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡ÖMoonchaser¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£BE:FIRST¤äMAZZEL¤ËÂ³¤¯¡¢SKY-HI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LAST PIECE¡×¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆÆ±¤¸²Î»ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡ÖÏ¢ÂÇ¥½¥ó¥°¡×¤òÆÃ½¸¡£¡ÈÃæÆÇÀMAX¡É¤Î¥Ò¥Ã¥È¡Ö¡ÇÏ¢ÂÇ¥½¥ó¥°¡×¤Î¿ô¡¹¤ò°ìµ¤¤Ë¸ø³«¤·¡¢½©¤ÎÌëÄ¹¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Creepy Nuts¡¢HANA¡¢JO1¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢XG¡¢¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¢Da-iCE¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡áLOVE¡ÖÄ¶ÆÃµÞÆ¨ÁöÃæ¡×¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡×
XG¡ÖGALA¡×¡ÖIS THIS LOVE¡×
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡Ö¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¸÷¡×
Creepy Nuts¡ÖMirage¡×¡ÖÌ²¤ì¡×
JO1¡ÖHandz In My Pocket¡×
STARGLOW¡ÖMoonchaser¡×
Da-iCE¡ÖTasty Beating Sound¡×
Ä¶ÆÃµÞ¡ÖNINE LIVES¡×
Number_i¡ÖNumbers Ur Zone¡×
HANA¡ÖBAD LOVE¡×¡ÖBlue Jeans¡×
Æü¸þºä46¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×
