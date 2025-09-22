沢口靖子、横山裕らDICTメンバーがズラリ！『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル解禁
沢口靖子が主演する10月6日スタートのドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）より、沢口や横山裕らが演じる「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）のメンバーが勢揃いしたポスタービジュアル、第1話場面写真が解禁された。
本作は人気シリーズ『絶対零度』の最新作。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描いた。さらにシーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査する” 「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語を展開してきた。
シリーズ誕生から15年、時代の変化とともに犯罪の手口も巧妙化した現代。新シリーズでは、そんな新たな犯罪に挑む姿を、新キャストによって描く。舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、人々の身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
今回解禁されたのは、DICT＜ディクト＞のメンバーが勢揃いしたポスタービジュアル。沢口や横山のほか、安田顕、黒島結菜、一ノ瀬颯、馬場園梓、金田哲、松角洋平、板谷由夏らがふんするDICT＜ディクト＞のメンバーが、“真犯人の正体が見えない情報犯罪”という得体の知れない脅威に正面から挑む姿を緊迫感たっぷりに切り取った。なお、ポスター撮影のメイキングの模様はフジテレビ公式YouTubeで公開中。
さらに、第1話場面写真も解禁。第1話でDICT＜ディクト＞のメンバーが立ち向かうのは、SNSを通じて実行犯を募り、特殊詐欺や強盗といった犯罪を繰り返す「匿名・流動型犯罪グループ」（通称：トクリュウ）。
その実態は、“高額バイト”と称して具体的な内容を伏せたまま若者を誘い込み、犯罪グループの親玉は姿を見せずに指示を出すというもの。一度グループに関与すると、個人情報の提出を強要され、抜け出すことも難しい。そして事件現場で捕まるのは実行役の若者たち。インターネットを介して集めた若者を“使い捨て”で利用し、真犯人は正体をくらます、まさに現代型の犯罪だ。実社会でも深刻化するこの“トクリュウ”に、DICTのメンバーはどう挑むのか。
■第1話あらすじ
巧妙化する情報犯罪に対応するため、半年前に総理大臣・桐谷杏子（板谷由夏）と内閣官房副長官・佐生新次郎（安田顕）直轄のチーム『情報犯罪特命対策室』、通称DICT（ディクト）が発足。しかし、まだ目に見えた成果を上げられず、桐谷と佐生はマスコミ対応に追われていた。
そんな中、 “情報”を悪用した強盗事件が連続して発生。田辺智代（馬場園梓）は複数の事件の共通点から『匿名・流動型犯罪グループ』、通称“トクリュウ”の犯行ではないかと推測する。ディクトの調査官・清水紗枝（黒島結菜）が犯行を行った人物を特定、南方睦郎（一ノ瀬颯）と掛川啓（金田哲）が実行犯を逮捕する。
しかし、実行犯の男は指示を受けただけで、犯行グループの特定にはつながらなかった。事件の根本的な解決に至らない中、二宮奈美（沢口靖子）は室長の早見浩（松角洋平）に事件現場を直接確認したいと告げ、山内徹（横山裕）を連れて飛び出していく。
事件現場に着いた奈美は、近所の老婦人・真田富貴子（梅沢昌代）と事件に関係ない話で盛り上がる。しかし、話の中で「息子と名乗る不審な電話がかかってきた」と富貴子から聞き出し、今度電話が来たら警察に連絡するよう促す。
後日、富貴子の元に電話が。電話の相手は警察署の者だと名乗り、銀行口座の情報が漏れている可能性があるため、現金を警察で預からせてほしいと伝える。電話の後、待ち合わせ場所に現れた富貴子の元に、一人の少年が近づき…。
ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』は、フジテレビ系にて10月6日より毎週月曜21時放送（初回15分拡大）。
