森岡亮太がビーチサッカーの日本代表メンバー入り

日本サッカー協会（JFA）は9月22日、10月1日から5日にかけて沖縄・西原きらきらビーチで開催される国際親善試合に臨むビーチサッカー日本代表メンバーを発表。

2025年3月に現役引退を発表した森岡亮太がメンバー入りした。

チームを率いるのは田畑輝樹監督。選出されたメンバーには、東京ヴェルディBS所属の茂怜羅オズや上里琢文、大場崇晃ら経験豊富な顔ぶれが並ぶ一方、ベルギー1部アンデルレヒトや、ヴィッセル神戸でもプレーをした森岡が初めてビーチサッカー日本代表に招集された。

現在34歳の森岡は現役引退した後の2025年5月、兵庫県のドーサルM.FC/アシヤに加入しビーチサッカーのキャリアをスタート。9月19日から行われた第20回全日本ビーチサッカー大会にも出場していた。

スケジュールは10月1日に初回トレーニングが始まり、2日に街頭クリーン活動や二部練習、3日に公式練習を実施。4日と5日にポルトガル代表との国際親善試合が行われる。かつてSAMURAI BLUEとしても活躍をした森岡がビーチサッカーの舞台でどのような活躍を見せるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）