元五輪金メダリストと破局のニーナ・ドブレフ、ザック・エフロンと急接近か
元オリンピック金メダリストのプロスノーボード選手、ショーン・ホワイトと破局したニーナ・ドブレフが、ザック・エフロンと急接近しているようだ。
【写真】「ニーナ・ドブレフ」フォトギャラリー
PageSixによると、現地時間9月17日、イタリアのサルデーニャ島沖で、マイルズ・テラー＆ケリー・テラー夫妻や、チェイス・クロフォードらとヨットバカンス中のニーナとザックが、親し気な様子で見つめ合う姿を写真に撮られたそう。
この日ニーナは、フラワープリントのサンドレスを纏い、ブルネットの髪の毛を緩やかに巻き、白いハンドバッグを肩から掛け、携帯電話を片手にリラックス。白いボタンダウンシャツとカーキのパンツ、白いキャップを後ろ前に被ったザックが、そんな彼女に微笑みかけていたという。
ニーナは、2019年に同じイベントに出席したことをきっかけに交際し、2024年に婚約を発表したショーンと今月11日に破局が報じられたばかり。Peopleによれば、2人の別れは「双方の合意によるもの」であり、DailyMailによると、家族を持ちたいと望むショーンに対し、ニーナはキャリアに集中したいと考えていたことから破局に繋がったものとみられる。
