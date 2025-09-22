目黒蓮、FENDI秋冬コレクションをまとって登場 リラックス×さわやか空港ファッションを披露
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が22日、フェンディ ブランドアンバサダーとしてイタリア・ミラノ（Milan）で開催される、フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクションに参加するため、成田国際空港に同ブランドのファッションをまとって姿を見せた。
【別カット】カバンに提げた“ラヴィオリ”が可愛い！目黒蓮のFENDIルック
今回、フェンディ 2025-26年秋冬コレクションより、「フェンディ オプティカル（FENDI Optical）」モチーフが施されたTシャツ、カシミアのフード付きスウェット、オーバーダイを施したグレーのデニムパンツを着用し、足元には新色の「フェンディ フォース（Fendi Force）」スニーカーを履いた、リラックスしたフェンディのトータルコーディネートを披露。
アクセサリーは、「FF キューブ（FF Cube）」をあしらったネックレスとブレスレット、リング、「フェンディ スフィア（FENDI Sphera）」ブレスレットを着用。さらに、フェンディのアイコンバッグ「バゲット（Baguette）」を持った、愛らしい「フェンディ ファーレット（FENDI Furette）」チャームとダンプリングモチーフのチャームをつけた、新作の「フェンディ フラックス メッセンジャー（FENDI Flux Messenger）」バッグを身に着け、スーツケースとともに彼らしいさわやかな空港スタイルを完成させた。
フェンディ 2026年春夏 ウィメンズ・メンズコレクションは、24日午後2時00分（イタリア現地時間）、FENDI MILAN SHOWROOMにて発表。
なお、ショー開催当日24日にはフェンディジャパン公式Xアカウントを目黒が一日ジャック。ショー当日の模様をリアルタイムに近いタイミングで目黒の感想と共に届けていく。
