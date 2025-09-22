『CDTVライブ！ライブ！』3時間SP、第2弾出演者発表 Number_i、=LOVEほか
TBS系『CDTVライブ！ライブ！』3時間SPが、29日午後7時から放送される。出演者と歌唱曲ラインアップ第2弾が発表された。
【動画】グループ史上最難関の振り付け！Number_i「Numbers Ur Zone」MV
Number_iは最新フルアルバムから最新曲「Numbers Ur Zone」を披露。彼ららしい言葉選びと感性が光る新感覚アップチューンで、激しいダンスパフォーマンスも注目される。
=LOVEは、現在「#体幹チャレンジ」としてTikTokでバズを起こしている話題曲「超特急逃走中」と、最新曲「ラブソングに襲われる」のSPメドレーを届ける。日向坂46は、最新シングルの表題曲で二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める「お願いバッハ！」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。まるでオーケストラを奏でるような優雅なパフォーマンスに注目だ。
TBSで放送されたオーディション番組「THE LAST PIECE」発となる、BMSGの新グループ・STARGLOWが、同番組に初登場。プレデビューを飾る「Moonchaser」を披露する。BE:FIRSTやMAZZELに続く、SKY-HIプロデュースによる3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション「THE LAST PIECE」の集大成となる。
さらに、特別企画として同じ歌詞を繰り返す“連打ソング”を大特集。中毒性MAXの大ヒット曲の数々を一気見せする。
そのほか、Creepy Nuts、HANA、JO1、超特急、XG、キタニタツヤ、Da-iCEら多彩なアーティストの出演も決定いる。
■出演アーティスト・楽曲一覧
（※アーティスト名50音順）
=LOVE「超特急逃走中」「ラブソングに襲われる」
XG「GALA」「IS THIS LOVE」
キタニタツヤ「まなざしは光」
Creepy Nuts「Mirage」「眠れ」
JO1「Handz In My Pocket」
STARGLOW「Moonchaser」
Da-iCE「Tasty Beating Sound」
超特急「NINE LIVES」
Number_i「Numbers Ur Zone」
HANA「BAD LOVE」「Blue Jeans」
日向坂46「お願いバッハ！」
