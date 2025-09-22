櫻坂46 四期生、新曲「Alter ego」配信決定 『新参者』開催に向け発表
櫻坂46の新メンバー四期生による楽曲「Alter ego」（読み：オルターイゴ）が26日に配信リリースされることが決定した。11月から始まる乃木坂46・六期生と日向坂46・五期生と共に坂道の新規メンバーによるライブ公演『新参者』の開催に向けて勢いをつける形となる。
【写真】櫻坂46四期生9人が魅せる“圧倒的存在感”
櫻坂46・四期生は2025年4月に加入が発表されると、一人ずつVlogという形でプロフィールや特技を披露し、大きな話題を集めた。また、5月からはYouTubeにて“四期生ドキュメンタリー『櫻坂46 四期生物語 ーいま、わたしたちに、できることー』”と題して、全7話にかけて山中湖で行われた合宿を中心に、四期生の成長過程を追ったドキュメンタリー映像が公開。
さらに、6月に東京・有明アリーナにて開催された四期生による初のライブ『櫻坂46四期生 First Showcase』は全席即完、そして櫻坂46の全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』では7月の東京ドーム公演とファイナルとなる京セラドーム大阪公演に出演し、四期生初の楽曲「死んだふり」の披露や、10thシングル「I want tomorrow to come」のパフォーマンスに現役メンバーと参加するなど、大きな活躍を見せた。
11月からは乃木坂46・六期生、日向坂46・五期生と共に3グループでのライブ公演『新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za』の開催も決定しており、各グループの新メンバーがさらなる高みを目指す。
