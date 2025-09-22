中谷潤人が9月28日にトークショー開催＆限定Tシャツも販売

　ボクシングWBC・IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人が、2団体統一を記念して28日に都内でプレミアトークショーを開催することが決定した。自身初の統一戦での秘話や試合中のエピソード、さらに中谷本人に直接質問できるなど、ここでしか聞けない特別な内容となる。

　会場限定で、オリジナルキャップと、クリエイティブチームFIRSTORDER（ファーストオーダー）がデザインを担当した統一記念Tシャツを販売。中谷のロゴマークにFIRSTORDERのトレードマークである星ロゴマークをコラボさせ、WBC・IBFそれぞれのチャンピオンベルトカラーを緑と赤の星で表現した特別なデザインとなっている。

　会場はDMM.com 24F イベントスペース、イベントMCは元日本テレビアナウンサーの上重聡。チケットは中谷の公式サイトで発売中（200人限定）。