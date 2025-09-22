松雪泰子、撮影現場に山積み“差し入れ” ドラマスタッフが公開＆感謝「ご覧ください」
藤木直人が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『最後の鑑定人』（毎週水曜 後10：00）の公式インスタグラムが22日更新され、同作に出演中の松雪泰子からの差し入れを紹介した。
【写真】こんなにたくさん…!?松雪泰子の山積み“差し入れ”
投稿で「松雪さんからの差し入れ弁当」とコメント。「食べることが大好きなキャラがたくさん登場する #最後の鑑定人」「もちろん、スタッフも食べることが大好き」とつづり、「#松雪泰子 さんからいただいた美味しいお弁当をご覧ください」と紹介した。
公開された写真は、撮影現場に用意された山積みの弁当が映っており、メモには「松雪泰子様より、お弁当の差し入れをいただきました。ありがとうございます！」とつづられている。
同作は、かつて科捜研のエースとして活躍し“最後の鑑定人”と呼ばれていた主人公が、科学的アプローチを駆使して難事件を解決に導いていくサイエンス×ミステリー作品。 藤木は元科捜研のエースで卓越した鑑定技術の持ち主である主人公・土門誠（どもん・まこと）役。松雪がは、科学警察研究所法科学部の副部長でスゴ腕研究官の尾藤宏香（びとう･ひろか）を演じている。
