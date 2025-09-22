自民党の総裁選挙が22日に告示され、5人の候補者が一堂に揃った演説会でそれぞれの政策を訴えました。

22日に告示された自民党の総裁選には元経済安保担当相の小林鷹之氏、前幹事長の茂木敏充氏、官房長官の林芳正氏、前経済安保担当相の高市早苗氏、農水相の小泉進次郎氏の5人が立候補しました。

小林鷹之候補「AI、量子 宇宙といった戦略産業に国が大胆に投資をします。日本の力はこんなもんじゃない。この力強い成長する日本をつくってまいります」

茂木敏充候補「閣僚の平均年齢は10歳若返らせます。3割は女性を登用します。増税ゼロの政策推進、この方針は堅持をいたします」

林芳正候補「うまく政策をつなぎ合わせて、そしてうまく運営していけば、まだまだ日本はやれる。実質賃金を1％ずつ上昇させていく。これを定着をさせる」

高市早苗候補「公平で公正な日本を実現して、若い方にああよかったと思ってもらえるようにします。 そのため私、高市早苗は決意を強く真っすぐに立って推進してまいります」

小泉進次郎候補「まずは国民の皆さんにお約束したこと、野党と合意したこと、国民が求めていること。それを一致団結、着実に実行することが、信頼回復の唯一の道だと思います」

自民党総裁選は国会議員票295票と党員・党友票295票のあわせて590票をめぐって争われ、来月4日の投開票で新総裁が選出されます。

この自民党総裁選の告示を受けた野党各党の反応です。

立憲民主党・安住幹事長「前回に比べて個人個人があんまり自分の主張なんかしないで、お行儀よくいろんなお話してるから、逆につまらないなと率直に言って思う」

日本維新の会・藤田共同代表「特に社会保険料を下げる（改革）、または統治機構改革の副首都構想をはじめ、憲法9条の話、外国人といった、非常に今回にとって重要な議題を投げかけている。どのような姿勢を持っているか、よく注視したいと思います」