王者・神戸はあす23日、ホームで東京Vと対戦する。残り8試合で首位・鹿島と4差。史上2クラブ目のリーグ3連覇へ向けて吉田孝行監督が「本当に大事な試合」と強調するようにもう一戦も落とせない戦いが続くが、ホームでのJ1リーグ東京V戦は過去一度も勝利がない（通算0勝3分け8敗）。

その相性の悪い中で期待されるのがFW大迫勇也だ。長らく負傷で離脱していたが、ルヴァン杯準々決勝第2戦・横浜FC戦（9月7日）で1得点。17日のACLE上海海港戦（中国）でも1得点1アシストを状態を上げている。

指揮官は「危険になるプレーもそうですけど、やはり得点。ゴール！ゴール！というプレーを見せてもらえれば」と5月21日・横浜M戦以来のリーグ戦得点を求めた。

相手は前節・岡山戦で4得点と勢いに乗る。DFトゥーレルは累積警告で出場停止。だがDF本多勇喜は「良い準備ができたし、あすに向けてやるだけ」とチームの総合力に自信を見せる。指揮官も「今の段階での順位ではなく、最終順位が大事」と力を込めた。上位陣に重圧を掛けるためにも、まずは負の歴史にピリオドを打つ。