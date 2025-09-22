＜大相撲九月場所＞◇九日目◇22日◇東京・両国国技館

【映像】まん丸巨漢力士の“転落危機”で素敵な光景

激闘の一番で、176キロの“まん丸巨漢力士”が土俵から転落するのを相手力士＆控え力士が上から下から懸命に“阻止”しようとする一幕があった。思わず本人も苦笑いを浮かべたこの光景に「みんなで支えてくれた」「苦笑いかわいい」とファンも笑顔になった。

十両六枚目・嘉陽（中村）と十両筆頭・欧勝海（鳴戸）の一番。立ち合い当たってから嘉陽が一度引くと、押されて大きく後退、両力士が距離を取って向き合うことに。そこから嘉陽は突進するように当たっていったが、左四つで組み止めた欧勝海がまわしを掴み、一気に寄り倒した。

身長171センチ、体重176キロの“まん丸巨漢”の沖縄県那覇市出身力士・嘉陽は、土俵を割って尻餅をつき、そのまま土俵下へ転落しそうな“あわや”の状態に。だがまわしを掴んだ欧勝海が必死に引き戻そうとし、さらに、土俵下で控えていた十両五枚目・栃大海（春日野）も両手を出して支え、嘉陽は危機一髪の状態を脱出。嘉陽は思わず照れ臭そうな苦笑いを浮かべた。最後は欧勝海が手を取って嘉陽が起きるのを助けていた。寄り倒しで勝った欧勝海は7勝目を挙げ、敗れた嘉陽は7敗目を喫した。

敗れた嘉陽がコロコロと転がりそうになるも、周囲の力士に支えられて難を逃れた場面に、ABEMAの視聴者もほっこり。「みんなで支えてくれた」「苦笑いかわいい」「激カワ」「優しい世界」「ボールすぎる」「ごめんごめん…って感じだったなw」とコメントが相次いで寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）