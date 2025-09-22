お父さんに叱られる犬たちは、「とりあえずひっくり返って」いるようで…？その後の行動にも全く反省が感じられないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万7000回再生を突破し、「切り替えｗｗ」「怒ってても笑っちゃう」といったコメントが寄せられています。

【動画：『とりあえずひっくり返っておこう…』スリッパを破壊した犬→お父さんに叱られた結果…まさかの対応】

「とりあえずひっくり返っておこう」

Instagramアカウント「latte230304」に投稿されたのは、並んで床にひっくり返っている2匹のミニチュアダックスフンド「ラテ」くんと「モカ」くんの様子。2匹はスリッパを破壊してしまい、お父さんに叱られているようです。

床に横たわっている2匹は、無の表情。お父さんの「スリッパは壊しちゃいけないの」の言葉に、「とりあえずひっくり返っておこう」という思惑が透けて見えるような気がします…。

話、長くない…？

「スリッパは遊ぶものじゃないよ」とお父さんに言われれば、「おもちゃじゃないの！？」と衝撃を受けている2匹。お父さんのお説教を、2匹は「とりあえず聞いておこうか」感が全開です。

お父さんの「スリッパで遊ばない、分かった？」に、2匹は「分からないけど分かりました！」とその場をやり過ごすことしか考えていなさそうな対応。それどころか、「話長くない？」とすら思っていそうです…。

切り替えは光の速さ

2匹にとっては長かったお説教も「反省してね、もういいよ」のお父さんの言葉で終わりを迎えます。「あ、終わった」と悟った瞬間、2匹はバッと一瞬で起き上がり、「いええええい」と歩き出したんだとか。

スリッパを壊して叱られてしまったけれど、2匹は全く反省していなさそう。それどころか、天才的な切り替えを見せつけてくれた2匹なのでした。

投稿には「切り替えｗｗ」「怒ってても笑っちゃう」「これやられちゃうと怒れない」「流石！お手のものだね」「切り替えの瞬間最高ｗ」「許す、許しますとも！かわいいは正義」といったコメントが寄せられています。

2匹の可愛さあふれる日常は、Instagramアカウント「latte230304」でチェックすることができます。

