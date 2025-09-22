障害への理解を深めてもらおうと、秋田市でイベントが開かれています。



初日の22日は、障害のある人や支援団体が作った雑貨などが販売され、多くの人でにぎわいました。



秋田市のにぎわい交流館AUで開催されている、心いきいき芸術・文化祭。



障害への理解を深めてもらおうと、県などが2001年から毎年開いています。



障害がある人を支援する団体や事業所などが作った雑貨やアクセサリー、それに焼き菓子などが販売され、訪れた客は出展者との交流も楽しんでいました。





購入者「手作りのものって温かみがあって、しかもお買い得ですし、私も作るの好きなのですごい刺激になるというか勉強になるというか」出展者「ひとつひとつ時間かけてやっているので、それをお客さんがかわいいとか言ってくれるとうれしいし、買ってくれてうれしいなと思います」また、すぐ向かいの県立美術館では障害のある人が制作した作品の展覧会も同時開催されています。絵画や立体作品、習字などの数々の個性的な作品が、多くの客を魅了しました。心いきいき芸術・文化祭とこの作品展は、23日まで開かれています。