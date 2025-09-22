GRe4N BOYZ¡¢¿·¶Ê¡ÖOTAKEBI¡×¤¬ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±B¥êー¥°¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¡¡³Ú¶Ê»ÈÍÑ¤Î¥àー¥Óー¤â
¡¡GRe4N BOYZ¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¿·¶Ê¡ÖOTAKEBI¡×¤¬¡¢10·î¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ë¹ñÆâÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥° B.LEAGUE¤Î2025～2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Mrs. GREEN APPLE¡¢Ado¡¢¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¡¢GRe4N BOYZ¡Ä¡Ä¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤¬À¸¤à¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ë
¡¡GRe4N BOYZ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÃË½÷ÆüËÜÂåÉ½ Akatsuki Five¡Ê¸½¡§AKATSUKI JAPAN¡Ë¤Î¸ø¼°±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ö¾¡¤Á¥É¥¡×¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î92¼«¿È¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë·Ð¸³¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¡¢¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òÌ³¤á¤ë¡ÖOTAKEBI¡×¤Ï¡¢Áª¼ê¡¢´ÑµÒ¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ËÎÏ¤ò¤¿¤®¤é¤»¤ëÇ®¤¤±þ±ç¥½¥ó¥°¡£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØB.LEAGUE¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¤â¸ø³«¡£ËÜ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢GRe4N BOYZ¤Ï¡¢38¸ø±é¤ò½ä¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ¡ØGRe4N BOYZ ¥¤¥Þー¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿ー2025¡Ö¡ÈThe XY¡É ～ÌÀÆü¡¢º£Æü¤è¤ê¤â～¡×¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡ãGRe4N BOYZ¡¡¥á¥ó¥Ðー¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªGRe4N BOYZ¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÅÙ¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¤Î¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£B.LEAGUE10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÈÍèÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ëB.³×¿·¤Ø¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òºî¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤ä¥³ー¥Á¤¬¤¢¤²¤ëOTAKEBI¤ä´ÑµÒ¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë²ñ¾ì¤ÎOTAKEBI¤È½Å¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë