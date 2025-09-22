超ときめき♡宣伝部が登場する『週刊ビッグコミックスピリッツ 43号』が発売された。

【画像】超ときめき♡宣伝部、自然体で爽やかなカットたち

現在グループは全国ツアーを開催中で、最新楽曲『超最強』が各種SNSを中心に拡散され大きな話題を呼んでいる最中。勢いを増す彼女たちの存在感を誌面でたっぷり堪能できる一冊となった。

撮り下ろしのグラビアは、ライブやイベントで見せる華やかでパワフルな姿とは一線を画し、爽やかで透明感のあるカットを中心に展開。自然体の表情や柔らかな雰囲気が強調され、これまで気づかれなかった新しい魅力が浮き彫りになっている。誌面を通じ、ファンが求める「いつもと違うとき宣」の一面が存分に感じられるだろう。

誌面では、メンバーへのインタビューや最新活動に迫る特集記事も掲載。全国ツアーの裏側や楽曲制作に込めた思いなど、グループの成長過程をリアルに知ることができる内容となっている。これまでグループを知らなかった層にも、彼女たちの魅力と勢いを強く印象づけるきっかけとなりそうだ。

全国を舞台に挑戦を続ける「超ときめき♡宣伝部」。その躍進の瞬間を記録した『週刊ビッグコミックスピリッツ』43号は、9月22日（月）より全国の書店やコンビニで販売中。ファンにとって必携の一冊であり、アイドルシーンの現在を知る上でも見逃せない内容となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）