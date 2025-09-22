佐々木希、「美人姉妹ですねぇ〜」プライベート感満載の焼き肉ショットに反響「めーーっちゃ可愛いです」「仲良すぎ」
俳優の佐々木希（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。親交のあるモデル・俳優の大政絢（34）との“焼き肉ショット”を公開した。
【写真】「めーーっちゃ可愛いです」焼き肉を満喫する佐々木希＆大政絢
佐々木は「絢と焼肉 久しぶりの焼肉、美味しかったなぁ 焼肉とお米って…ほんと幸せ お口に含んだ状態でのお写真すみませんでした」とつづり、2人とも頬が膨らみ笑顔を見せた、楽しげな2ショットを披露している。
ほかにも、焼き肉を見つめる大政の横顔ショットや帽子をかぶった2ショット、食欲をそそる料理の写真などを投稿した。
焼き肉を楽しむ投稿に、ファンからは「美人姉妹ですねぇ〜 素敵です」「めーーっちゃ可愛いです」「仲良すぎ」などのコメントが寄せられている。
