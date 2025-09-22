佐々木希 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の佐々木希（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。親交のあるモデル・俳優の大政絢（34）との“焼き肉ショット”を公開した。

【写真】「めーーっちゃ可愛いです」焼き肉を満喫する佐々木希＆大政絢

　佐々木は「絢と焼肉　久しぶりの焼肉、美味しかったなぁ　焼肉とお米って…ほんと幸せ　お口に含んだ状態でのお写真すみませんでした」とつづり、2人とも頬が膨らみ笑顔を見せた、楽しげな2ショットを披露している。

　ほかにも、焼き肉を見つめる大政の横顔ショットや帽子をかぶった2ショット、食欲をそそる料理の写真などを投稿した。

　焼き肉を楽しむ投稿に、ファンからは「美人姉妹ですねぇ〜　素敵です」「めーーっちゃ可愛いです」「仲良すぎ」などのコメントが寄せられている。