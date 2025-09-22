Microsoft¡¢Windows 11¤Î¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤Ë¿·¤¿¤ÊAIµ¡Ç½Æ³Æþ¤«
Windows Latest¤Ï9·î19Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¡ÖMicrosoft is testing AI Agents and Assistants for Windows 11's taskbar¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Microsoft¤¬Windows 11¤Î¥¿¥¹¥¯¥Ð¡¼¤ËAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤äAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¼«Î§Åª¤ËÆ°ºî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
