¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£µËçÌÜ¡¦¶×¾¡Êö¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤ËÆÍ¤Íî¤È¤·¡¢Ìµ½ý¤Î£¹Ï¢¾¡¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Àè¾ì½êÍ¥¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢ÆÍ¤²¡¤µ¤ìÅÚÉ¶ºÝ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸¤ËÆ°¤¯¤È¡¢Áê¼ê¤¬ÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤¿¡£
¡¡²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢£·ÆüÌÜ¤ÎÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê¶Àî¡Ë¡¢Á°Æü¤ÎÀ¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦¹ë¥Î»³¡ÊÉð·¨¡ËÀï¤ÈÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ò¤ä¤ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¼éÀª¤Ë²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¤Ç¤ÎÇòÀ±¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÁêËÐ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£