歌手でタレント、女優のはいだしょうこが２２日までに自身のＳＮＳを更新。お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子、木村美穂との３ショットを公開した。

インスタグラムで「昨日カンテレ、フジテレビ系列『土曜はナニする？！』の『寿姉妹』のコーナーに、『阿佐ヶ谷姉妹さん』とご一緒に、ロケで生放送に出演させて頂きました！！」と報告し、阿佐ヶ谷姉妹の２人に挟まれたショットを披露。「朝からの生放送だから、リハーサルしたりで私たちは、かなり早く現場入りして、わたしはいつも通り？！一睡もせず生放送に出演したけれど 大好きな阿佐ヶ谷姉妹さんの、えりさんとみほさんといっしょだったから、眠い。とか、しんどい。とか、一切なくて、本当に楽しい時間を過ごさせて頂きました！休憩中も待ち時間も、ずーっとゲラゲラ笑いながらお話して過ごして、同じ控室だったから、最後の最後、帰るまで冗談言って笑っていました！！楽しかったぁ！！」などと続け、ロケを楽しんだことを報告した。

この投稿にファンからは「ピンクお似合い過ぎて 素敵な御三方ですね〜」「美人三姉妹かわいぃ〜っす」「なんと！素晴らしい３姉妹ほっこりします」「朝からピンク色で華やかですね。まぶしい」「あらっ阿佐ヶ谷姉妹って３姉妹でしたっけ？」「衣装がめちゃ可愛い…楽しそうな３人の姿にほっこりします」「しょうこ姉さん面白かったです」「阿佐ヶ谷三姉妹！？」などのコメントが寄せられている。