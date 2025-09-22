¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡4Æü´Ö³«ºÅ¡Û´ÇÈÄµ¡¤ÈÁÈ¤àÅÏÊÕ½Ó²ð¤¬Í¥½Ð¤Ø¾¡Éé¶î¤±¡Ö½Å¤¤¤±¤ÉÂ¤Ï¤¤¤¤¡×
¡¡¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¡ÖÂ¿ËàÃæ±û¸ø±à¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥óµÇ°ÇÕ¡×¤Ï¡¢22Æü¤Ë2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅöÃÏ´ÇÈÄ¥¯¥é¥¹¤Î69¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿ÅÏÊÕ½Ó²ð¡Ê39¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¡¢2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ1¡¢3¡¢2¡¢2Ãå¤È4Áö¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ÇÆÀÅÀÎ¨8.25¤Î7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾3R¤Ï6¥³¡¼¥¹¤«¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Êº¹¤·Â¤òÈäÏª¡£¸åÈ¾8R¤â1M·þ¤êº¹¤·¤«¤é2M¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÀè¼è¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½Å¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¤Ï¤¤¤¤¡×¤ÈËþÂ¤²¡£2ÆüÌÜ¤ÏÁ´¥ì¡¼¥¹¤Ç°ÂÄêÈÄ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö³°¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¼¨¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¥½Ð¥Ù¥¹¥È6Æþ¤ê¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò8.00¤Ë¿äÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢Àä¹¥¤Î1¹æÄú¤ÇÎ×¤à3ÆüÌÜ9R¤Ï3Ãå°Ê¾å¤¬¾ò·ï¤Î¾¡Éé¶î¤±¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç¤Î¹îÉþ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤ÆÎ×¤à¡£