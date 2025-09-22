タレントの辻希美（38）が、2025年8月に誕生した次女・夢空ちゃんの寝床を披露した。

【映像】夢空ちゃんの寝床や抱っこする次男&三男（複数カット）

インフルエンサーとして活動する17歳の長女・希空をはじめ、5人の子どもたちを育てている辻。2025年9月14日には自身のYouTubeチャンネルで、次女・夢空ちゃんを抱っこする次男・昊空や、三男・幸空の様子を公開していた。

夢空ちゃんの寝床を公開

21日には、「夢空の寝床と夜中の授乳セットを紹介します」と題した動画をアップ。ベッドインベッドを乗せて高さを調整しているというベビーベッドや、ミルクに適した温度のお湯を出すことができる電気ポットなどを紹介し、夢空ちゃんの睡眠についても明かしている。

「ちょっとずつ『寝ないぞ』っていうのが出てきまして、夜中も結構苦戦はしてる状態ですね。割と寝てくれるタイプではあるんですけど、ちょっと本領発揮し始めた感じっていうのがあります。なので寝つくまでが結構抱っこで1時間とか1時間半とか、抱っこして寝かせておろして失敗する時もあるし、うまくいく時もあるしっていう感じですね」とコメントしている。

この動画には、「夢ちゃん 段々と表情が出てきましたね〜！」「お目目ぱっちり開いてますます辻ちゃんそっくりでとってもかわいい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）