歌舞伎俳優・中村勘九郎（43）の妻で俳優の前田愛（41）が、韓国旅行を満喫する様子を披露した。

【映像】韓国旅行写真や息子に作ったお弁当（複数カット）

2009年に勘九郎と結婚した前田は、歌舞伎俳優として活躍する14歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎の2人を育てている。Instagramでは、夏休みに日光江戸村を訪れた時の家族ショットや、長男・勘太郎が撮影した夫婦ショット、我が子の好きなものだけを詰めたという運動会弁当など、プライベートの様子を度々発信してきた。

2025年9月11日には、息子に作った野菜やキノコの肉巻き、玉子焼きなどが入ったお弁当を披露。「なんておいしそうなお弁当。愛がつまってますね」「どこかで買っていらしたお弁当かと！すごく美味しそう」などと話題になっていた。

韓国旅行でグルメを満喫

21日の更新では「From my trip to KOREA」とつづり、韓国グルメを満喫する様子を披露している。

この投稿には「美味しいものを前にすると笑顔になりますよね」「全然変わらない！可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）