湖池屋「プライドポテト」から『心とろけるチーズ』『ドはまり黒胡椒』の2つが新発売

湖池屋はポテトチップス菓子「湖池屋プライドポテト」より、『心とろけるチーズ』『ドはまり黒胡椒』の2つのフレーバーを9月22日に発売した。全国のコンビニで先行販売され、10月6日以降に全国のスーパーマーケットその他でも販売が開始される。価格はオープン価格。

「湖池屋プライドポテト」は2017年に誕生したブランドで、「気軽なご褒美で心を満たしたい」というニーズに応えるため、ご褒美感のあるポテトチップスとして誕生した。“湖池屋のプライドをかけて理想のおいしさを追求する”というコンセプトのもと、「湖池屋プライドポテト」の名を冠した商品だ。

〈チーズの旨みとコク『心とろけるチーズ』〉

クリーミーな濃厚チーズと香ばしいチェダーチーズが特徴で、じゃがいも本来の旨みとチーズの旨みが噛むほどに広がる味わいにこだわった一品。湖池屋はチーズの市場が年々拡大していることに着目し、王道かつ本格的なチーズ味ポテトチップスに挑んだ。

『湖池屋プライドポテト 心とろけるチーズ』

〈従来の胡椒味をリニューアル『ドはまり黒胡椒』〉

これまで定番で展開していた「通の黒胡椒」味をリニューアル。大粒の黒胡椒を使用した香りとキレで、じゃがいもの旨みを引き立て、隠し味で魚介の旨みが広がる味わいに仕上げた。味の変化とともに、ネーミングとパッケージも変更。「ドはまり黒胡椒」というネーミングで、ご褒美感と身近さの両立を目指した。

『湖池屋プライドポテト ドはまり黒胡椒』

**