¡ÖSL¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤¢¤ë³Ø½¬ÊýË¡¤Î¤³¤È¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖSL¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖSL¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´ÊÃ±¤Ê±ÑÃ±¸ì¤ÎÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ösleep learning¡Ê¥¹¥ê¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
SL¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë³Ø½¬¤¹¤ëÊÙ¶¯Ë¡¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿¼¤¤¿çÌ²Ãæ¤Ïµ²±¤ÎÀ°Íý¡¦¶¯²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿²¤ëÁ°¤ËÆÃÄê¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤¬¾ðÊó¤ò½èÍý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤â³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡Ø¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô