½é²»¥ß¥¯¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÏÃÂê¡ª¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¡È¥¢¥Ë¥áµé¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÚPHOTO¡Û

²Î¼ê¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤µ¤«Èà»á¡©¡×¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤ÎÎÙ¤Ë¼Ì¤ë¥¤¥±¥á¥ó
¥¤¥§¥Ê¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥¤¥§¥Ê¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À±·¿¤Î¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤ä²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤¬Èà½÷¤Î¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥ÈÂçÍ¥¾¡¡×¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥§¥Ê¤ÏÅìµþ¡Ê9·î15Æü¡Ë¤ÈÂçºå¡Ê17Æü¡Ë¤Ç¡Ö2025 THE YENA SHOW¡ã»ä¤ÏSTAR¡ª¡ä¡×¤òÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1999Ç¯9·î29Æü¡¢´Ú¹ñ¥½¥¦¥ëÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Á¥§¡¦¥¤¥§¥Ê¤ÏËÜÌ¾¡£2018Ç¯¤Ë´Ú¹ñMnet¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤ÇºÇ½ª½ç°Ì4°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢IZ*ONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹â²»°è¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤ò¼Â·»¤Ë»ý¤Ä¡£