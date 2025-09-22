「THE LAST PIECE」から誕生・STARGLOW、結成後に“5人グループの意味”実感 今後の目標も「いつかはドームや海外で」
【モデルプレス＝2025/09/22】オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」により新たに結成されたBMSG 3rd BOYS GROUPのSTARGLOW（ADAM／アダム、TAIKI／タイキ、RUI／ルイ、GOICHI／ゴイチ、KANON／カノン）が22日、都内で行われた「BMSG 3rd BOYS GROUP【STARGLOW】プレデビュー記者会見」に、SKY-HI（スカイハイ）とともに出席。今後の目標を語った。
この日は、STARGLOWがマスコミに結成後初お披露目・初記者会見。STARGLOWのコンセプトでもある「届きそうもない星に手を伸ばすが如く壮大な夢を追いかけ続け、大きな夢を叶えにいく事」を表現するため、幻想的なプラネタリウムにて開催された。
最終審査でこの5人のメンバーに決まった感想をADAMは「一言で表すと本当に最高のメンバー、ということが一番最初に来ます」と口にし「5である意味をすごく感じていて。5人だからできること、感じてもらえること、5人だから出せること…この5である意味はとても大きいと思っています」とコメント。「ひとりひとりが違う方向で持っている素晴らしい個性を存分に発揮できる人数だと思って、とてもワクワクします」と声を弾ませた。
TAIKIは「5人は7人や8人と比べたらひとりひとりが立ちやすいし見えやすいと思います。常に見られている、そのグループの一員となって動かなきゃいけない」と覚悟を語り「全部において本気で挑もうと思います」と言葉に力を込めた。
「THE LAST PIECE」を振り返り、得られた学びを聞かれるとRUIは「音楽的なことで得られたことはたくさんあるんですけど、その中でも私生活で仲間と暮らすことや、人と話すことで得られたものがとても大きいと思っています。衣食住を共にする楽しさを知れました」と回答。GOICHIも合宿期間が自分の中では大きいことだったと言い「1ヶ月も家に帰らずに音楽漬けということはなかったので、その中で仲間たちと音楽のことだけを話しまくって、音楽だけのことを考えていた1ヶ月間は本当にすごく濃かったしいい経験になりました」と語った。
KANONは「たくさんの仲間と過ごす中で、いろんな性格の人がいたんですけど、その中で人に対する接し方やものの見方が成長しました」と回想。「そのおかげでパフォーマンスにもそれが繋がって、人間力が上がったなという実感があります」と振り返った。
これからの目標をRUIは「浮かれず、謙虚さを忘れず」と語り「でもスタイルや音楽面で尖っていって、いつかはドームや海外でライブができたらなと思います」と意気込み。ADAMは「今まで音楽に助けてもらってきた身なので、今度は僕たちが自分たちの音楽で、声で、世界中のみなさんを幸せにするお手伝いができたらいいなと思います」、TAIKIは「ずっと世界で活躍するアーティストになる、と言い続けてきたんですけど、STARGLOWになってより大きな夢が現実になるんじゃないかな、と思って。大きな夢を言うように心がけています」と口にした。
GOICHIは「僕はただ単に一生かっこいい曲を作り続ける。これができることが一番幸せだし、STARGLOWとして一番かっこいいことだと思うので、一生いい曲を作れたらいいなと思っています」と宣言。KANONは「ファンの方や僕たちのライブを初めて見た方みんなが帰るときに『STARGLOWのライブ来てよかったね。楽しかったね。また来ようね』って思ってもらえるようなライブができるような活動をしていきたいです」と語った。（modelpress編集部）
