¡Ö살 수 있어요?¡Ê¥µ¥ë ¥¹ ¥¤¥Ã¥½¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡ª
Î¹¹Ô¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö살 수 있어요?¡Ê¥µ¥ë ¥¹ ¥¤¥Ã¥½¥è¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö살 수 있어요?¡Ê¥µ¥ë ¥¹ ¥¤¥Ã¥½¥è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö살 수 있어요?¡Ê¥µ¥ë ¥¹ ¥¤¥Ã¥½¥è¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö살 수 있어요?¡Ê¥µ¥ë ¥¹ ¥¤¥Ã¥½¥è¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î´Ú¹ñ¸ì¡£
¡Ö사다¡Ê¥µ¥À¡Ë¡×¡á¡ÖÇã¤¦¡×¤Ë¡¢²ÄÇ½¤òÉ½¤¹¡Ö¡Áㄹ 수 있다¡Ê¥¹ ¥¤¥Ã¥¿¡Ë¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿·Á¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ì¤ä¤ªÅ¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
