日本のサンドイッチを再発明！スポイトで味変を楽しむ「SANDO LAB TOKYO」がオープン
■東京発の新定番グルメ！食事にもデザートにもなる新感覚フライドサンドイッチ
【写真】「SANDO LAB TOKYO」がオープン！次世代のストリートフードが秋葉原から誕生
さまざまなカルチャーの発信地として名高い秋葉原に、フライドサンドイッチ専門店「SANDO LAB TOKYO」がオープン。いちごあめ専門店「Strawberry Fetish」などを手掛けるGOOD IDEA COMPANY株式会社が、東京から新しい食べ歩きグルメ文化を発信することを目指し、ドン・キホーテ秋葉原に出店した。
テーマは「日本のサンドイッチを再発明」。高いクオリティと独自性から世界中で注目を集める日本のサンドイッチを、次世代のストリートフードへと進化させる。外はザクッと中はフワッとした新食感の揚げパンに、自分でソースをかけて仕上げるスポイトソースを組み合わせた、これまでにない新しい食体験が楽しめる。
今回は、この新感覚グルメの見どころなどについて担当者に話を聞いた。
■担当者に聞く「SANDO LAB TOKYO」の魅力とこだわり
――「SANDO LAB TOKYO」開店の狙いやターゲットを教えてください。
「SANDO LAB TOKYO」は、東京から新しい食べ歩きグルメ文化を発信したいという思いから生まれました。私たちは、その次の時代を担う“新しい・楽しい・トレンディ“な東京発の新定番グルメとして、「フライドサンドイッチ」を提案し、世界へ発信していきたいと考えています。ターゲットは、秋葉原に遊びに来る若い世代から、休日に出かけるファミリー層まで幅広く想定しています。惣菜系のサンドはランチや食事代わりに、デザート系はおやつ感覚で。シーンを問わず気軽に楽しんでいただけるのが特徴です。
――提供されるメニューのなかでもイチオシを教えてください。
食事系の代表は「トリプルたまごサンド」です。卵サラダをベースに、香り豊かなトリュフソースをまとわせたスクランブルエッグを重ね、さらに半熟卵を丸ごとトッピング。3種類の卵を一度に味わえる贅沢な一品です。デザート系の看板は「ストロベリーショートケーキサンド」ですね。揚げたてのパンにグラニュー糖をまぶし、甘さを抑えたホイップクリームと旬のいちごを合わせました。香ばしい揚げパンのザクザクとした食感とホイップクリームの軽やかさが調和し、片手で楽しめるショートケーキのような仕上がりです。
――「日本のサンドイッチを再発明」というアイデアはどのようにして生まれましたか？また、開発で苦労した点はありますか？
ここ数年、日本のサンドイッチは国内外で大きな注目を集めています。そうした背景を受け、「日本のサンドを、さらにおいしく、そして新しい形に進化させたい」という思いから生まれたのがフライドサンドイッチです。私たちは、サンドイッチというよりも“サンド”という呼び方にこだわっています。近年では“サンド”という言葉が、世界的にも日本のサンドイッチを指す表現として広がりつつあり、その親しみやすさや独自性を踏まえて「SANDO LAB TOKYO」という名前をつけました。開発において最も苦労したのは、フライにしたパンが重たくなりすぎないように仕上げることでした。パンの種類や厚み、揚げ油の温度や時間まで何度も試し、外は香ばしく中は軽やかという理想的な食感を実現しています。
――「スポイトソースの新体験」について、おすすめの組み合わせを教えてください。
スポイトソースは、自分の手でソースを絞って仕上げる新しい食べ方です。見た目にも楽しく、味を変えながら食べられるのが醍醐味です。おすすめの組み合わせのひとつは「たまごサンドシリーズ × バジルソース」ですね。濃厚な卵にさわやかなバジルが加わり、一気に洋風のサンドへと変化します。2つ目は「ステーキサンド × トリュフソース」。ベースにガーリックソースがありますが、トリュフを追加することでさらにリッチな気分を味わえます。3つ目は「ストロベリーショートケーキサンド × チョコレートソース」です。王道のストロベリーショートケーキにチョコをプラスすることで、デザートとしての満足感がさらに高まります。
――最後に読者の方へメッセージをお願いします。
「SANDO LAB TOKYO」は、秋葉原から新しい食べ歩き文化を提案するフライドサンドイッチ専門店です。揚げたてのパンにスポイトでソースをかけて仕上げるという体験は、ここならではの楽しみ方です。食事としてもデザートとしても幅広く取りそろえておりますので、立ち寄った際にはぜひお試しください！
揚げたての香ばしいサンドと、自分で仕上げるスポイトソースの体験を楽しめる「SANDO LAB TOKYO」。秋葉原で話題の新感覚グルメを堪能しに足を伸ばしてみるのはいかがだろうか。
文＝川田湖雪
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
