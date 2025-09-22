22日、告示された“ポスト石破”を決める自民党総裁選。“2強”とも言われる高市氏と小泉氏をはじめ、林官房長官、小林元経済安保相、茂木前幹事長の5人が立候補しています。



小泉農水相は、20日、出馬会見を開きました。



（小泉農水相）

「国民の求める安心と安全を実現する政党に自民党を立て直す。私は、その先頭に立つ決意で、この度の総裁選に挑戦することといたしました」



この週末、総裁選を巡り、県内選出議員にも動きが。





静岡1区選出の上川陽子議員。2024年年9月の自民党総裁選に出馬し、1回目の投票で9人の立候補者のうち全体で7位に。上川議員は20日、静岡市内のホテルで支援者との会合を開いた後、今回は出馬しない意向を明らかにしました。（上川 陽子 衆院議員）「（自民党総裁を）支える側の一人として。そのための努力をこれからもまい進していきたいという思いで、今回は立候補しないことを決断した」一方、総裁選で、どの候補を支持するのか問われると。（上川 陽子 衆院議員）「今、どなたにということについては考えている状況ではございませんが、やはり、党が一丸となって新しい姿を見せていくことができるかどうかということが問われていると思っておりますので」自民党内で繰り広げられる総裁選レースについて、静岡県内選出で国民民主党の榛葉幹事長は。（国民民主党 榛葉 賀津也 幹事長）「高市さんとは、この間、話したけど、やる気満々だったね。小泉進次郎農水相も闘志がみなぎってたね。誰になっても、少なくとも来年度の本予算を通して本予算を通すには、どこかの野党の力を借りないと通らないわけだから、当然、新総理は解散総選挙で国民の信を問うことをやらざるを得ないと思う。早くて年内、遅くても春に、私たちはあると思っているので。準備を急ぎたいと思う」国会議員票295票と党員･党友票295票の計590票を巡って争われる今回の総裁選。その動向を探るため、日本テレビは、党員、党友と答えた人を対象にした独自の電話調査を行いました。立候補を表明した5人のうち、誰を支持するかたずねたところ、小泉氏が32パーセントでトップ、高市氏が28パーセントで、その後に林氏、小林氏、茂木氏が続いています。ただ、「まだ決めていない･わからない」と答えた人が14パーセントで、情勢は変わる可能性もあります。また、2024年の総裁選で石破茂氏に投票したと答えた人に限って、今回は誰を支持すると答えたのかみてみると、小泉氏と答えた人が41パーセントで最も多く、次いで林氏が21パーセント、となりました。また、「今の自民党に最も必要なこと」についてたずねたところ、「野党と連携し政権を安定させる姿勢」と答えた人が25パーセントと最も多く、次いで「世代交代」が23パーセント、「政治とカネに関する法律を厳守する姿勢」が20パーセントなどとなりました。こうした中、午後1時から自民党本部で開かれた「所見発表演説会」では、5人の候補者が届け出順に15分間の演説を行いました。（小林 鷹之 氏）「諦めではなく、希望を。頑張れば報われるという実感を。現役世代がそう思えるような日本を作ります。新しい世代がもっともっと前に出て自民党を、そして日本を動かしていく。われわれがやるんだ、われわれが切りひらくんだ、われわれが作るんだ。そういう気がなくして、党も日本もその未来がない。私はその先頭に立つ覚悟でこの総裁選に立ちました」（茂木 敏充 氏）「今、自民党は結党以来、最大の危機にあります。そんな今だからこそ、再び立ちが立ち上がる決断をしました。これまで党や政府で様々な経験をさせていただいた私の全てを、この国に捧げたい。外務大臣としての経験、これを活用して力強くしたたかな外交を展開してまいります」（林 芳正 氏）「岸田政権、そして石破政権、2年にわたって官房長官を務めさせていただきました。中枢にいたものの責任、これを感じながらも、逆にこの経験を生かして、継承の中に変化、革新を求める。我が党の綱領にある秩序の中に進歩を求める、こうした気持ちで政策を進めてまいりたいと思っております」（高市 早苗 氏)「高市早苗、奈良の女です。ヤマトの国で育ちました。日本をかけがえのない国にしてきた、この古来の伝統を守るために、体を張ります。私、高市早苗、日本をもう一度、高い位置へと押し上げる。そして、強い経済、強い国土、安全な社会を次世代に送ると決意を致しております」（小泉 進次郎 氏）「国民の声を聞き、国民の不安に向き合い、そして国民の求める安全と安心を実現する政党として、自民党を立て直していこうではありませんか。私は、その先頭に立つ決意です。党内の争いにエネルギーを使うことなく、一致団結、ひたむきに働く。今回の総裁選を、自民党再生に向けた新たな出発点にしようではありませんか」自民党の次のトップを決める注目の総裁選は、10月4日投開票を迎えます。