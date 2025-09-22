綾瀬はるか （C）ORICON NewS inc.

　俳優の綾瀬はるか（40）が21日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。作詞家・松本隆（76）と腕を組んだ2ショットが公開された。

【写真】「ゴージャスなムード」綾瀬はるか＆松本隆の腕組み2ショット

　綾瀬は、9月20日に開催された、松本隆の活動55周年を記念するオフィシャルプロジェクト『風街ぽえてぃっく2025』の『第二夜：街編』に参加。2010年のアルバム『松本隆に捧ぐ-風街DNA-』に参加しており、今回が初のコンサート出演だった。

　投稿では「2曲歌わせていただきました　ありがとうございました！」とコメントし、2曲歌唱したことを報告した。白いワンピースをまとったポニーテール姿の綾瀬と松本が腕を組み、和やかな関係性を垣間見せている。

　この投稿にファンからは「綾瀬さんもいつも清々しく自然体でとっても好きです」「はるかちゃんの、歌声凄く良かった」「わあゴージャスなムード美しいですね〜ツ〜ショット笑顔やわぁ〜」などの声が寄せられていた。