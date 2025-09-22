¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£¸¡ó°Â¤ÇÈ¿Íî¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯µÕ¹Ô¹â¤Ç£Ó£Í£É£Ã¾å¾ìÍè¹âÃÍ
¡¡½µÌÀ¤±£²£²Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£°£°¡¥£¹£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£·£¶¡ó¡Ë°Â¤Î£²£¶£³£´£´¡¥£±£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£°£±¡¥£¶£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£°£·¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£³£·£°¡¥£·£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£²£¹£°£µ²¯£³£·£±£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£µÃû£µ£³£±£¸²¯±ß¡Ë¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£¹Æü¤Ï£³£·£¶£¸²¯£±£²£³£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºöÆ°¸þ¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£Ä«Êý¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤È¤Ê¤ë£¹·î¤ÎºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ö¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡Ê£Ì£Ð£Ò¡Ë¡×¤Ï¡¢£´¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Íø²¼¤²ºÆ³«¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬´ËÏÂ¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º´ðÄ´¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¡££±£¹Æü¤ÎÊÆºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡Ë¡¢£¹·î£´Æü°ÊÍè¤Î¹â¤¤¿å½à¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±´üÂÔ¤¬»Ù¤¨¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¤¬£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ÇºÇ½ª¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï¡ÖÂçÉý¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡¢º£Ç¯£±£°·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë£Á£Ð£Å£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ç½¬»á¤ÈÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê³¤±¿Âç¼ê¤ÎÅìÊý³¤³°¡Ê£³£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó°Â¡¢À¯ÉÜ·Ï¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÃæ¿®¡Ê£²£¶£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó°Â¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤ÎÁÏ²Ê¼Â¶È¡Ê£¶£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£°¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬°Â¤¤¡£Èæ°¡íì¡Ê£Â£Ù£Ä¡§£±£²£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢µÈÍøµ¥¼Ö£È£Ä¡Ê£±£·£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡££Â£Ù£Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÅê»ñ²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬º£Ç¯£³·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë£Â£Ù£Ä³ô¤òÁ´¤ÆÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¹½£ÉÙÎÏÃÏ»º¡Ê£²£·£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó°Â¡¢°°µ±¡Ê£¸£¸£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¡¢²íµï³Ú½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢ÊË·Ë±à£È£Ä¡Ê£²£°£°£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÉôºà¡¦ÁÈÎ©¤ÎÌÃÊÁ·²¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¹â°ÎÅÅ»Ò¡Ê£±£´£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£±¡¥£³¡ó¹â¡¢µÖ¥¿¥¤²Êµ»¡Ê£±£´£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£±¡ó¹â¡¢¿ðÀ¼²Êµ»£È£Ä¡Ê£²£°£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó¹â¡¢½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó¹â¡¢ÉÙÃÒ¹¯½¸ÃÄ¡Ê£²£°£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¹â¡¢Èæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ³ô¤âÇã¤ï¤ì¡¢£É£Ã¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó¹â¤ÈÂ³¿¡£Ï¢Æü¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡°åÌôÉÊ³«È¯¼õÂ÷µ¡´Ø¡Ê£Ã£Ò£Ï¡Ë¤Ê¤ÉÁÏÌô»Ù±ç´ØÏ¢¤â¹â¤¤¡£ÌôÌÀ¹çÎþÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£³¡ó¡¢ÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó¡¢Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£²£³£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡££Ã£Ò£Ï³Æ¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£²£²¡ó¹â¤Î£³£¸£²£¸¡¥£µ£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£¾Ú·ô¡¢»º¶â¡¢·³¼û»º¶È¡¢°åÌô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô¤Ï°Â¤¤¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢±¿Í¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¸ø±×¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¶âÍ»À¯ºöÆ°¸þ¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£Ä«Êý¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ¯ºö¶âÍø¤È¤Ê¤ë£¹·î¤ÎºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø¡Ö¥í¡¼¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ì¡¼¥È¡Ê£Ì£Ð£Ò¡Ë¡×¤Ï¡¢£´¥«·îÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£Í½ÁÛÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Íø²¼¤²ºÆ³«¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤¬´ËÏÂ¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º´ðÄ´¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¡££±£¹Æü¤ÎÊÆºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Ï£³ÆüÂ³Íî¡Ë¡¢£¹·î£´Æü°ÊÍè¤Î¹â¤¤¿å½à¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±´üÂÔ¤¬»Ù¤¨¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¤¬£±£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤ò½ä¤ëÌäÂê¤ÇºÇ½ª¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆÅö¶É¼Ô¤Ï¡ÖÂçÉý¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡¢º£Ç¯£±£°·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë£Á£Ð£Å£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤Ç½¬»á¤ÈÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê³¤±¿Âç¼ê¤ÎÅìÊý³¤³°¡Ê£³£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó°Â¡¢À¯ÉÜ·Ï¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÃæ¿®¡Ê£²£¶£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó°Â¡¢ÅÅÆ°¹©¶ñ¥á¡¼¥«¡¼Âç¼ê¤ÎÁÏ²Ê¼Â¶È¡Ê£¶£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£°¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬°Â¤¤¡£Èæ°¡íì¡Ê£Â£Ù£Ä¡§£±£²£±£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢µÈÍøµ¥¼Ö£È£Ä¡Ê£±£·£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡££Â£Ù£Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆÅê»ñ²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬º£Ç¯£³·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë£Â£Ù£Ä³ô¤òÁ´¤ÆÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¹½£ÉÙÎÏÃÏ»º¡Ê£²£·£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó°Â¡¢°°µ±¡Ê£¸£¸£´¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¡¢²íµï³Ú½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢ÊË·Ë±à£È£Ä¡Ê£²£°£°£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÉôºà¡¦ÁÈÎ©¤ÎÌÃÊÁ·²¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¹â°ÎÅÅ»Ò¡Ê£±£´£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£±¡¥£³¡ó¹â¡¢µÖ¥¿¥¤²Êµ»¡Ê£±£´£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£±¡ó¹â¡¢¿ðÀ¼²Êµ»£È£Ä¡Ê£²£°£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó¹â¡¢½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó¹â¡¢ÉÙÃÒ¹¯½¸ÃÄ¡Ê£²£°£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó¹â¡¢Èæ°¡íìÅÅ»Ò¡Ê£Â£Ù£Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡§£²£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¶¡ó¹â¤ÈÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢È¾Æ³ÂÎ³ô¤âÇã¤ï¤ì¡¢£É£Ã¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó¹â¤ÈÂ³¿¡£Ï¢Æü¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡°åÌôÉÊ³«È¯¼õÂ÷µ¡´Ø¡Ê£Ã£Ò£Ï¡Ë¤Ê¤ÉÁÏÌô»Ù±ç´ØÏ¢¤â¹â¤¤¡£ÌôÌÀ¹çÎþÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£³¡ó¡¢ÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó¡¢Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£²£³£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡££Ã£Ò£Ï³Æ¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£²£²¡ó¹â¤Î£³£¸£²£¸¡¥£µ£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£¾Ú·ô¡¢»º¶â¡¢·³¼û»º¶È¡¢°åÌô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô¤Ï°Â¤¤¡£¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢±¿Í¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¸ø±×¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë