À¸À®AI¤Ç¡È¼êÊü¤·¼«Æ°±¿Å¾¡ÉÍ¥ÎÉ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î±¿Å¾¤ò³Ø½¬¤·Êâ¹Ô¼Ô¤òÇ§¼±¤·°ì»þÄä»ß¤â Æü»º2027Ç¯ÅÙ¤Ë¹ñÆâ¤ÎÎÌ»º¼Ö¤ËÅëºÜ¤Ø
³¹Ãæ¤ò¡È¼êÊü¤·±¿Å¾¡É¤Ç¤¤ëÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡¢Æü»º¤¬¸ø³«¤·¤¿¼«Æ°±¿Å¾¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤¬³¹Ãæ¤Ç¤â¡È¼êÊü¤·±¿Å¾¡É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼ÖÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤¸òº¹ÅÀ¤Î±¦ÀÞ¤Ç¤Ï¡Ä
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡¡¼¡À¤ÂåProPILOT³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô ÈÓÅçÅ°Ìé¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¤É¤³¤ÇÂÔ¤È¤¦¤«¡Ù¼þ¤ê¤Î¼Ö¤ÎÎ®¤ì¤«¤é·è¤á¤Æ¡¢¼Ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¼Ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º¸ÀÞ¤Î¾ìÌÌ¡£¿®¹æ¤ÏÀÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ëÁ°¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¤òÇ§¼±¡£°ì»þÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¡£²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ç¤¹¡£
AI¤¬Í¥ÎÉ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î±¿Å¾µ»½Ñ¤ò³Ø½¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ö¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á÷¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¸µ¤ËAI¤¬Â¨ºÂ¤Ë±¿Å¾¤Î¾õ¶·¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¼ÂÍÑ²½¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤ë¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¡£¤¿¤À¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤àÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ä
BYD¡¡²¦ÅÁÊ¡CEO
¡Ö¿À¤Î´ãA¡¢¿À¤Î´ãB¡¢¿À¤Î´ãC¡×
BYD¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¿À¤Î´ã¡×¡£³¹Ãæ¤ò¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤Ê¤·¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ã³²Êª¤â¼«Æ°¤Ç²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤âº£¸å¡¢Ë¡À°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Îµ»½Ñ¤ÏµÞ²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡¡¼¡À¤ÂåProPILOT³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô ÈÓÅçÅ°Ìé¤µ¤ó
¡Ö±¿Å¾Ç½ÎÏÅª¤Ë¤Ï»ÔÈÎ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÆ°¤Î³µÇ°¤¬¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
Æü»º¤Ï2027Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤â°ìÉô¤Î¼Ö¤ËÅëºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º£¸å±×¡¹¡¢¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£