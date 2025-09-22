DIOR TIMEPIECES¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ð¥ë ¥·¥ë¥¯¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¿¥¤¥à¥Ôー¥·¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¿·ºî¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ð¥ë ¥·¥ë¥¯¡×¡£¤³¤Î»þ·×¤Ï¡¢ÀºåÌ¤Ê¿¦¿Íµ»¤È¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£Î©ÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë3D¤Ç¾Ý¤é¤ì¤¿¥íー¥¿ー¤ä¡¢¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¤ÎÂæºÂ¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥¸¥§¥à¥¹¥Èー¥ó¤¬¡¢µ±¤¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤ò±é½Ð¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ð¥ë ¥·¥ë¥¯¡×¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
© Piotr Stoklosa
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ð¥ë ¥·¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥µ¥ô¥©¥ïー¥ë¥Õ¥§ー¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥íー¥¿ー¤ÏÎ©ÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë3D¤Ç¾Ý¤é¤ì¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ©¤«¤·Ä¦¤ê¤ò»Ü¤·¤¿¥Þ¥¶ー¥ª¥Ö¥Ñー¥ë¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¤ÎÂæºÂ¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥à¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢»þ·×¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÂ¿ºÌ¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¡¢Í¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Î¢³¸¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥ÉÀ½¤ÎÀ±¥â¥Áー¥Õ¤â¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯Èþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î»þ·×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Èþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ÎÍ»¹ç
© Piotr Stoklosa
© Piotr Stoklosa
© Piotr Stoklosa
© Piotr Stoklosa
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î»þ·×¤Ï¡¢Èþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¡Ç½À¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ð¥ë ¥·¥ë¥¯¡×¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥Ðー¡ÖDior Inversé11 1/2¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥ïー¥¯¤Î¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥ÉÀ½¥íー¥¿ー¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2ÀÐ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¢4ÀÐ¤Î¥ë¥Óー¡¢6ÀÐ¤Î¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡¢4ÀÐ¤Î¥¹¥Ú¥µ¥ë¥¿¥¤¥È¡¢10ÀÐ¤Î¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢ÀºåÌ¤Êµ»½Ñ¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¡£
»þ·×¤ÎÎ¢³¸¤Ë¤â¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÊÀ±¥â¥Áー¥Õ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ð¥ë ¥·¥ë¥¯¡×¤Î¾ÜºÙ¤È²Á³Ê
© Piotr Stoklosa
© Tanya & Zhenya Posternak
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ð¥ë ¥·¥ë¥¯¡×
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ð¥ë ¥·¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢À¤³¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î36mm¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï5,400,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥±ー¥¹¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£ー¥ëÀ½¤Ç¡¢71ÀÐ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥«¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ê0.71ct¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥«ー¥Õ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ëÀ½¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¼«Æ°´¬¤¤Ç¡¢30¥áー¥È¥ë¤ÎËÉ¿åÀ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î»þ·×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë°¦¹¥¼Ô¤ä»þ·×¥³¥ì¥¯¥¿ーÉ¬¸«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¿¥¤¥à¥Ôー¥·¥º¤Î¿·ºî
¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥°¥é¥ó ¥Ð¥ë ¥·¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢ÀºåÌ¤Ê¿¦¿Íµ»¤È¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤¿»þ·×¤Ç¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈþ¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¥´ー¥ë¥É¤ÎÂæºÂ¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥à¥¹¥Èー¥ó¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢»þ·×Á´ÂÎ¤¬²Ú¤ä¤«¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£À¤³¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ªー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
»þ·×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½À¤â¹â¤¯¡¢Èþ¤·¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿·ºî¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£