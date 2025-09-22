西日本出身者に聞いた「高校生に戻ったら志望したい大学」ランキング！ 2位「京都大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
もし再び大学受験ができるとしたら、社会に出て多様な価値観に触れた今、改めてどの大学を目指すでしょうか。かつての憧れを追い求めたいという思いもあれば、人生経験を経たからこそ見えてくる新たな視点からの選択もあるかもしれません。
All About ニュース編集部では、西日本出身の男女140人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「いま高校生に戻るとしたら、志望したいと思う大学」についてのランキング結果を紹介します。
【11位までの全ランキング結果】
回答者からは「京大卒なら人生も変わっているだろう」（50代女性／京都府）、「自分の好きな分野を深く学べそうだからです」（50代女性／兵庫県）、「落ちた大学だから」（30代女性／奈良県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「将来が安定しそうだから」（40代男性／福岡県）、「高みを目指したい」（30代男性／京都府）、「学問の幅が広く、自分の可能性を広げられると感じるから」（30代男性／富山県）などのコメントが寄せられていました。
