¡ÚÌÀÆü23Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ä¤Î¤Ö¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿ó¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ò23ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè25½µ¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï23Æü¡¢Âè127²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë²¿¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°¦¤¹¤Ù¤°Ìò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¡£
¡ÒÂè127²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡¤¦¤ì¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ÈÂ©¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ö¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë²¿¤«Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°Ìò¤òÉÁ¤»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¤Î·îÆü¤¬¤¿¤Á¡¢°¦¤¹¤Ù¤°Ìò¤Î¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬¿ó¤Ë¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ï²¡¤·ÌÛ¤ê¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¿ó¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£