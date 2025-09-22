¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ËÂ­¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤È¹Í¤¨¤¿¿ó¤Ï¡Ä¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@asadora_ak_nhk¤è¤ê¡Ë

¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè25½µ¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï23Æü¡¢Âè127²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë²¿¤«Â­¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢°¦¤¹¤Ù¤­°­Ìò¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤­»Ï¤á¤ë¡£

¡ÒÂè127²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó

¡¡¤¦¤ì¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ÈÂ©¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ö¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë²¿¤«Â­¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿ó¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ°­Ìò¤òÉÁ¤­»Ï¤á¤ë¡£

¡¡¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¤Î·îÆü¤¬¤¿¤Á¡¢°¦¤¹¤Ù¤­°­Ìò¤Î¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡£

¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬¿ó¤Ë¡¢¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ï²¡¤·ÌÛ¤ê¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¿ó¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢­àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ­á¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£

¤Î¤Ö¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ó¤Ï¡Ä
¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î°ì¾ìÌÌ(C)NHK

¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤­¤ë¡£