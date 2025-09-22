º´²ì»Ô¤Î70Âå½÷À¤¬SNSÅê»ñº¾µ½¤Ç136Ëü±ßÈï³²¡¡¡ÖAI¤Î¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Åê»ñ¹ÖºÂ½àÈ÷¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë
¡¡º´²ìÆî½ð¤Ï22Æü¡¢º´²ì»Ô¤Î70Âå½÷À¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢136Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î23Æü¡¢Èï³²¼Ô¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡¢ÊÌ¤ÎSNS¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Åê»ñ¹ÖºÂ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öµ¡´ØÅê»ñ¤Î³ô¼è°ú¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢7·î29Æü¤È9·î5Æü¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¡£