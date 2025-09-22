ウニオン・ベルリン戦に先発した堂安。（C）Getty Images

写真拡大

　現地９月21日に開催されたブンデスリーガの第４節で、日本代表MF堂安律を擁するフランクフルトがウニオン・ベルリンとホームで対戦。３−４で撃ち合いに敗れてリーグ戦２連敗となった。

　堂安が４−２−３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは、開始９分に先制を許すと、32分にも追加点を献上。45＋３分にはナタニエル・ブラウンの得点で１点を返し、１−２で前半を終える。

　後半に入ると、53分と56分に立て続けに失点。80分に堂安のクロスのこぼれ球をジャン・ウズンが押し込み、その５分後にもヨナタン・ブルカルトがPKを決めて、１点差に詰め寄ったが、反撃は及ばなかった。
 
　チームは敗戦を喫したものの、フランクフルトの地元メディア『Frankfurter Rundschau』はウニオン・ベルリン戦に出場した選手たちを評した記事で「悪くなかった」プレーヤーにウズンと堂安の２人を選出。日本人MFについて、以下のように寸評を添えている。

「右サイドハーフでプレーし、サイド攻撃の大部分を担った。俊敏な日本人選手は、シュートを相手にブロックされたり、ウニオン・ベルリンのGKフレデリク・レノウの好守に阻まれたりと、ゴールは奪えなかった。それでも彼は貴重な存在だった」

　次節は27日に敵地でボルシアMGと対戦。堂安の活躍に期待だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介 

 