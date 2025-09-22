【速報】阪和道を約2km逆走しワンボックスカーに衝突…　逆走車運転の男（58）を危険運転致傷の疑いで逮捕　和歌山県警　道誤りに気づきジャンクション付近でUターンか…

8月10日に阪和自動車道で軽乗用車が逆走し、ワンボックスカーと衝突して5人が重軽傷を負った事故をめぐり、和歌山県警は9月22日、軽乗用車を運転していた58歳の男を危険運転致傷の疑いで逮捕しました。



男は母親と共に、千早赤阪村に向かおうとしていましたが、道を誤っていることに気づき逆走に及んだとみられています。



危険運転致傷の疑いで逮捕されたのは、大阪府和泉市のアルバイト・楠本明久容疑者（58）です。





和歌山県警によりますと楠本容疑者は、8月10日朝、阪和自動車道下り線（和歌山方面）で軽乗用車を運転中に、和歌山JCT付近で車をUターンさせ、大阪方面へ“逆走”を開始。約2kmにわたって逆走した末、静岡市の会社員男性（36）が運転するワンボックスカーに衝突。自車に同乗していた容疑者の母親（86）と、ワンボックスカーに乗っていた男性・妻（38）・娘（7）・息子（5）にケガをさせた疑いが持たれています。ワンボックスカーに乗っていた4人はいずれも軽傷でしたが、容疑者の母親は頸椎骨折などの重傷を負いました。和歌山県警によると、容疑者とその母親は事故当日、和泉市の自宅を出て大阪府千早赤阪村に釣りに向かおうとしていましたが、和歌山JCT近くで道を誤っていることに気づき、逆走を開始したとみられるということです。取り調べに対し楠本容疑者は、「私にはこの事故の記憶は一切ありません。逆走した記憶もありません」と述べ、容疑を否認しています。