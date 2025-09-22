【北新地放火殺人】兄を亡くした妹が万博で来場者と「対話」 命の大切さを語る「兄の遺志をつなげられているのかな」
大阪・北新地のクリニックで起きた放火殺人事件の遺族が、万博で「いのちの大切さ」を語りました。
（亡くなった院長の妹 伸子さん）「もし突然、あるとき、震災や事故で自分のいのちが終わることになったとき、あなたはどう思う？」
９月２１日、大阪・関西万博の会場で来場者にスクリーンを通してこう語りかけたのは、２０２１年、大阪・北新地のクリニックで起きた放火殺人事件で犠牲になった院長・西澤弘太郎さんの妹・伸子さんです。
（伸子さん）「犯罪を犯すというのは、社会から孤立している人が多いと思う。みんながみんなそうではないと思いますが、そういう人が少なくなるような社会になるために、取り残さない」
兄の遺志をつないでいきたい。伸子さんは「悩んでいる人を取り残さない」という想いで、受刑者と対話するなどさまざまな活動を続けています。その姿は２１日大阪・関西万博の会場にありました。
（伸子さん）「『いのちのあかし』というパビリオンの対話者として来ました」
映画監督の河瀬直美さんが「いのちを守る」ことをテーマに手がけたパビリオン「いのちのあかし」に出演することになったのです。このパビリオンでは、決められたテーマをもとに来場者の１人と世界各国からスクリーン上に登場する相手役が対話を繰り広げるイベントが行われていて、対話のテーマは開幕中の１８４日間、毎日変化していきます。
今回、伸子さんはスクリーンに登場し、来場者の中から選ばれた女性と対話を重ねます。
（伸子さん）「兄は心療内科医だったのね、仕事とはいえ、人のこころに寄り添うような仕事だったと思ってる。でも私がいま実際活動してるのは、人のこころに寄り添う活動ができてるから、ある意味（兄の遺志を）つなげられてるのかなと」
（来場者）「私も弟がいるから、もしお姉さんみたいに突然兄弟が亡くなって、弟がなにをやりたかったんだろうと思ってあげれるんだろうかと…想像を絶する」
そんな来場者に、伸子さんはこう投げかけます。
（伸子さん）「いま生きてるあいだにそういう話ができたらいいね、弟さんと」
遺志を引き継ぐことへの想いを語った伸子さん、「いまあるいのちの大切さ」を伝えました。
（伸子さん）「あの方も弟さんに対して、急にいなくなるなんてことは想定なさってないとは思うんですけど、関わりとか声かけとかが変わったりしてもらえたらうれしいなと思います」